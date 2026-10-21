Госдолг США вырос почти на $400 млрд за два месяца и достиг нового рекорда

Государственный долг США за два месяца увеличился почти на 400 миллиардов долларов и приблизился к отметке 40,4 триллиона. Новый максимум зафиксировали 19 октября, спустя два месяца после преодоления рубежа в 40 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства финансов.

Согласно статистике ведомства, к 19 октября общий объём государственных обязательств достиг 40,396 триллиона долларов. По сравнению с концом августа показатель вырос примерно на 1%.

Впервые отметку в 40 триллионов долларов американский госдолг преодолел 19 августа. Уже к началу октября сумма увеличилась примерно на 250 миллиардов долларов. За следующие недели показатель продолжил расти и приблизился к новому рубежу.

Общий государственный долг включает обязательства перед частными инвесторами, финансовыми организациями и иностранными держателями американских ценных бумаг. В него также входят средства, которые одни государственные структуры задолжали другим.

По оценкам аналитиков, при сохранении нынешних темпов роста заимствований долг США к 2030 году может превысить 50 триллионов долларов. Дополнительную нагрузку на бюджет создают расходы на обслуживание ранее привлечённых средств.

Бюджетное управление Конгресса США также прогнозирует дальнейшее увеличение долговой нагрузки. Согласно его оценкам, к 2036 году объём государственного долга, находящегося у внешних держателей, может достигнуть 120% валового внутреннего продукта страны.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о приближении мирового госдолга к 100% глобального ВВП. По её словам, совокупная задолженность государств может в ближайшее время превысить этот показатель впервые за несколько десятилетий. Выступая в Сингапуре, руководитель МВФ обратила внимание на высокие бюджетные дефициты и растущие расходы на обслуживание долгов. Наиболее сложная ситуация, по её оценке, складывается в развитых экономиках, где правительства продолжают наращивать заимствования.