90 дней без помощи извне: Иран вскрыл главную слабость военных баз США

Американские военные намерены укрепить самостоятельность своих баз после того, как противостояние с Ираном выявило уязвимость объектов, зависящих от гражданской инфраструктуры. Подготовка к длительной автономной работе является обычной практикой ведущих армий, однако требует огромных расходов. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Кошкин в комментарии «Царьграду».

Поводом для обсуждения стала программа Пентагона FORTRESS, предусматривающая способность американских военных объектов функционировать без внешней поддержки минимум 90 суток. Речь идёт о независимом энергоснабжении, собственных запасах топлива, вооружений и других необходимых ресурсов.

Кошкин пояснил, что подобные механизмы традиционно закладываются при обустройстве крупных военных объектов. Однако на практике командование нередко предпочитает экономить, пользуясь уже существующими городскими коммуникациями.

«Но не всегда идут по этому пути, потому что, конечно же, легче подключиться к городской инфраструктуре», — отметил эксперт.

По его словам, слабые стороны такой системы особенно отчётливо проявились во время вооружённого противостояния США и Ирана. Ответные удары Тегерана по американским базам заставили Вашингтон серьёзнее задуматься об их защищённости и способности действовать независимо от окружающей инфраструктуры.

Кошкин подчеркнул, что военным необходимо обеспечить не только бесперебойную работу объектов, но и безопасность военнослужащих, их семей и гражданского персонала.

При этом реализация подобных планов обойдётся Вашингтону чрезвычайно дорого. Значительная часть американского военного бюджета уже расходуется на содержание зарубежных баз, а создание дополнительных автономных систем потребует новых вложений.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке США и Израилем планов новых ударов по Ирану после ноябрьских выборов в американский Конгресс. По данным The New York Times, рассматривается возможность трёхдневной военной операции против ядерных объектов, ракетных арсеналов и энергетической инфраструктуры страны.