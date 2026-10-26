Иран предупредил о готовности отразить угрозы после сообщений об украинских дронах у границ

Иран готов принять меры для защиты своей территории на фоне сообщений о появлении украинских беспилотников в соседних государствах. За обстановкой на границах ведётся постоянное наблюдение, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи.

Дипломат заверил, что ответственные ведомства внимательно отслеживают возможные угрозы безопасности страны. При необходимости власти готовы задействовать все предусмотренные меры для их устранения.

«Те, кто должен внимательно следить за ситуацией, могу заверить, следят и продолжат следить за ней и примут необходимые меры для защиты страны и отражения любых угроз», — подчеркнул Багаи.

Поводом для заявления стала информация иранского агентства Tasnim, которое 20 октября со ссылкой на источник в структурах безопасности сообщило о предполагаемой переброске украинских подразделений беспилотной авиации в государства, расположенные неподалёку от Ирана. По утверждению собеседника агентства, несколько тысяч малых дронов могли разместить в Иракском Курдистане.

Источник также утверждал, что украинские специалисты участвовали в подготовке представителей антииранских группировок, обучая их управлению беспилотниками и проведению диверсионных операций. В Тегеране предполагаемую активность Киева связывают с действиями европейских государств и НАТО.

При этом 21 октября посольство Украины в Ираке отвергло обвинения в размещении украинских беспилотников и военнослужащих на территории страны. На следующий день аналогичное опровержение распространили власти Иракского Курдистана.