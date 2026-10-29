WSJ: Вэнс направил письмо Ирану для возобновления переговоров с США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо представителю Ирана, чтобы выяснить перспективы возобновления переговоров между странами. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, Вэнс обратился к секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи по поручению президента США Дональда Трампа.

Вашингтон рассчитывает понять, есть ли у двух стран общие интересы, которые помогут избежать нового витка боевых действий. При этом конкретных мирных предложений в письме нет.

Ранее Трамп заявил, что война с Ираном способна завершиться в короткие сроки. По его словам, Вашингтон рассматривает два варианта — немедленно прекратить противостояние или позволить конфликту постепенно сойти на нет. Окончательного решения американская администрация пока не приняла.