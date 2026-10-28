Герцог призвал не допустить новых выборов в Израиле после победы «Ликуда»

Израиль рискует столкнуться с новыми парламентскими выборами, поскольку ни правящая коалиция Биньямина Нетаньяху, ни оппозиция пока не получили большинства в Кнессете. Президент страны Ицхак Герцог призвал политиков отказаться от взаимных ультиматумов и договориться о формировании правительства. Его заявление приводит The Jerusalem Post.

По предварительным данным после обработки более 85% голосов, блок Нетаньяху может получить 53 места в 120-местном парламенте. Оппозиционные партии во главе с Гади Айзенкотом претендуют на 48 мандатов, а арабские политические силы — на 19. Для формирования устойчивого большинства необходима поддержка как минимум 61 депутата.

«Нужно сделать всё, особенно после вчерашнего дня, чтобы не допустить очередных выборов. Поэтому я жду от каждого, кто придёт сюда, что он придёт с открытым разумом», — заявил Герцог в эфире израильских телеканалов.

Несмотря на отсутствие большинства у правящего блока, партия Нетаньяху «Ликуд» остаётся крупнейшей политической силой страны. По текущим подсчётам, она получает 26 депутатских кресел. На втором месте расположилась центристская партия «Яшар» бывшего начальника Генштаба Израиля Гади Айзенкота с 21 мандатом.

Окончательная расстановка сил ещё может измениться. Избирательной комиссии предстоит обработать около 600 тысяч бюллетеней, поданных в специальных двойных конвертах. Таким способом голосовали военнослужащие, заключённые, сотрудники дипломатических представительств и некоторые другие категории граждан.

Подсчёт голосов планируют завершить 29 октября, а окончательные официальные результаты опубликовать не позднее 4 ноября. После этого Герцог проведёт консультации с парламентскими партиями и определит, кому поручить формирование нового кабинета министров.

При этом президент не обязан передавать соответствующий мандат лидеру крупнейшей партии. Главное условие — способность кандидата сформировать коалицию, которая получит поддержку Кнессета. В случае провала переговоров Израиль может вновь столкнуться с необходимостью проведения досрочных выборов.

Ранее Life.ru рассказывал о первых результатах выборов в Израиле. Согласно экзитполам, опубликованным вечером 27 октября, партия Нетаньяху «Ликуд» могла рассчитывать на 24–30 мест в Кнессете. При этом ни правящему блоку, ни оппозиции не прогнозировали необходимого большинства в 61 мандат.