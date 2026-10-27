В Израиле зафиксировали рекордную за 53 года явку на выборах в Кнессет

В Израиле явка на парламентских выборах достигла максимального уровня за 53 года. К полудню по местному времени свои голоса отдали около 2,3 миллиона человек, или 31,5% избирателей, сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

Последний раз более высокая активность на этом этапе голосования наблюдалась в 1973 году, когда к 12:00 на участки пришли 33,1% избирателей. На выборах 1977 года показатель составлял 31,3%, а в 2022-м — 28,4%.

В Тель-Авиве у избирательных участков образовались большие очереди. Всего по стране открыли более 12 тысяч пунктов для голосования. Правом голоса обладают около 7,3 миллиона граждан.

Напомним, 27 октября в Израиле проходят выборы в Кнессет 26-го созыва. Депутатов избирают по партийным спискам, а для прохождения в 120-местный парламент необходимо преодолеть барьер в 3,25% голосов. После подведения итогов политическим силам предстоит сформировать правящую коалицию.

Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп публично поддержал Биньямина Нетаньяху на парламентских выборах в Израиле. Американский лидер выступил за сохранение действующего премьер-министра у власти, заявив, что считает его важным партнёром Вашингтона.