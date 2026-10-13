Нетаньяху предупредил о возможной атаке на Израиль перед выборами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил о возможном нападении на страну в преддверии парламентских выборов, назначенных на 27 октября. По его словам, израильские военные готовы к любому развитию событий, включая обострение ситуации на Западном берегу реки Иордан. Об этом политик заявил во время посещения приграничного района.

«Поступают предупреждения, это правда. Наши враги думают о том, чтобы испытать нас в эти дни, накануне выборов», — сказал глава правительства.

Нетаньяху подчеркнул, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассматривает в том числе сценарий, при котором палестинские силы безопасности откроют огонь по израильским военнослужащим. Такой вариант развития событий в военной терминологии называют «разворотом стволов».

По словам премьера, командование ЦАХАЛ уже представило ему и министру обороны план реагирования на возможное обострение. Израильский лидер предупредил противников о жёстком ответе в случае нападения.

«Контролировать эту территорию и оставаться здесь будет Армия обороны Израиля. Здесь, к западу от Иордана, не будет арабской армии, здесь будет ЦАХАЛ», — заявил Нетаньяху.

Парламентские выборы в Израиле состоятся 27 октября. По их итогам будет сформировано новое правительство. Нетаньяху возглавляет действующий кабинет с декабря 2022 года и остаётся самым долго находившимся у власти премьер-министром в истории страны.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп не поддержал Нетаньяху перед парламентскими выборами. По информации Axios, израильский премьер рассчитывал на публичную поддержку американского президента, однако не получил её. На фоне предвыборной борьбы положение правящей коалиции осложнилось.