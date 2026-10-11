Израиль запустил ракету-перехватчик по неизвестной цели над Ливаном

Армия обороны Израиля запустила ракету-перехватчик по подозрительной воздушной цели, обнаруженной на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Ранее в сторону подозрительной воздушной цели, обнаруженной в районе действий израильских военнослужащих на юге Ливана, была запущена ракета-перехватчик», — говорится в сообщении армии.

В ЦАХАЛ уточнили, что результат попытки перехвата пока проверяется. Сирены воздушной тревоги во время инцидента не включались. В армии объяснили это действующим порядком оповещения.

Ранее Life.ru сообщал, что Израиль заявил о захвате опорного пункта «Хезболлах» на юге Ливана. По данным израильской стороны, военные установили оперативный контроль над высотами Али-эт-Тахер. ЦАХАЛ также утверждал, что обнаруженная там подземная военная инфраструктура была обследована и разминирована.