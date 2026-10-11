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Опубликовано 11 октября, 21:17

Израиль запустил ракету-перехватчик по неизвестной цели над Ливаном

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Армия обороны Израиля запустила ракету-перехватчик по подозрительной воздушной цели, обнаруженной на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Ранее в сторону подозрительной воздушной цели, обнаруженной в районе действий израильских военнослужащих на юге Ливана, была запущена ракета-перехватчик», — говорится в сообщении армии.

В ЦАХАЛ уточнили, что результат попытки перехвата пока проверяется. Сирены воздушной тревоги во время инцидента не включались. В армии объяснили это действующим порядком оповещения.

Армии Израиля приказали готовиться к наступлению на Западном берегу
Армии Израиля приказали готовиться к наступлению на Западном берегу

Ранее Life.ru сообщал, что Израиль заявил о захвате опорного пункта «Хезболлах» на юге Ливана. По данным израильской стороны, военные установили оперативный контроль над высотами Али-эт-Тахер. ЦАХАЛ также утверждал, что обнаруженная там подземная военная инфраструктура была обследована и разминирована.

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Александра Мышляева
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