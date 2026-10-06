Армии Израиля приказали готовиться к наступлению на Западном берегу

Армия Израиля получила приказ подготовиться к возможной полномасштабной операции на Западном берегу реки Иордан в случае вооружённого выступления сил Палестинской национальной администрации. Такой сценарий министр обороны Исраэль Кац представил на заседании правительства, сообщает The Times of Israel.

По словам Каца, базовый сценарий предусматривает возможные нападения на израильских поселенцев и военнослужащих. Отдельно министр допустил ситуацию, при которой силы безопасности ПНА и связанная с ней организация «Танзим» направят оружие против израильтян.

«В таком случае будет объявлена война Палестинской национальной администрации, и Армия обороны Израиля начнёт полномасштабное наступление», — заявил глава Минобороны.

Кац утверждает, что подробный план такой операции уже разработан и одобрен им и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Предполагаемая кампания, по его словам, должна быть «короткой и мощной» с использованием сухопутных подразделений, авиации и специальных средств.

План предусматривает ликвидацию и высылку высокопоставленных лиц, уничтожение вооружений, а также масштабную эвакуацию жителей и разрушение объектов, которые израильская сторона относит к «террористической инфраструктуре», в городах и лагерях беженцев. Кац заявил, что при разработке сценария учитывался опыт операций Израиля в секторе Газа и Ливане.

При этом речь идёт именно о подготовке к возможному сценарию, а не о начале наступления. The Times of Israel отмечает, что израильские силовые структуры традиционно поддерживают координацию с администрацией Махмуда Аббаса и её силами безопасности на Западном берегу.

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