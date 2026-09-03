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Регион
Опубликовано 3 сентября, 18:36

Израиль заявил о захвате опорного пункта «Хезболлах» на юге Ливана

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Армия Израиля установила оперативный контроль над высотами Али-эт-Тахер на юге Ливана, где ранее находился форпост шиитского движения «Хезболлах». Об этом сообщил израильский военный источник телеканалу Sky News Arabia.

По словам источника, район был полностью очищен от боевиков, а подземная военная инфраструктура на высотах прошла разминирование.

«Завершено разминирование подземной военной инфраструктуры», — заявил представитель израильской стороны.

Высоты Али-эт-Тахер считаются стратегически важным районом на юге Ливана: расположенная примерно в 15 километрах от израильской границы возвышенность позволяет контролировать значительную часть территории региона. Ранее этот район называли одной из ключевых точек противостояния Израиля и «Хезболлах» из-за предполагаемого наличия подземных объектов и складов вооружений.

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Юг Ливана остаётся одной из самых напряжённых точек противостояния Израиля и «Хезболлах». Ранее Life.ru рассказывал о действиях ЦАХАЛ против объектов шиитской группировки в приграничных районах страны — израильская армия наносила удары по пусковым установкам «Хезболлы» на юге Ливана.

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Наталья Демьянова
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