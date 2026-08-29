ЦАХАЛ заявил об ударе по командиру военного крыла ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля заявила об ударе по командиру военного крыла ХАМАС в районе Дейр-эль-Балаха в секторе Газа. По версии ЦАХАЛ, целью атаки был представитель движения, находившийся на территории больницы «Шухада аль-Акса».

Израильские военные утверждают, что мужчина использовал территорию медучреждения как укрытие и готовил нападения на военнослужащих ЦАХАЛ и мирных жителей Израиля. Имя командира в сообщении армии не приводится.

В ЦАХАЛ назвали произошедшее «ещё одним примером циничного использования ХАМАС гуманитарной инфраструктуры и медицинских учреждений для продвижения и осуществления террористической деятельности».

Ранее Life.ru сообщал о переговорах Биньямина Нетаньяху с представителями Совета мира по Газе, которые прошли 17 августа в Иерусалиме. Во встрече участвовали Джаред Кушнер, Николай Младенов и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Консультации были посвящены реализации плана по Газе, предусматривающего в том числе разоружение ХАМАС и поэтапный вывод израильских войск. Нетаньяху при этом заявлял, что ЦАХАЛ не покинет сектор до полного разоружения ХАМАС и других вооружённых группировок.