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17 августа, 12:03

Нетаньяху начал переговоры с Кушнером и Младеновым по Газе в Иерусалиме

Обложка © ТАСС / RONEN ZVULUN / POOL

Обложка © ТАСС / RONEN ZVULUN / POOL

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит в Иерусалиме переговоры с зятем и спецпосланником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Во встрече также участвует представитель Совета мира по Газе Николай Младенов. Информацию о переговорах подтвердил советник главы израильского правительства Дмитрий Гендельман.

По данным The Times of Israel, к переговорам присоединился и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, который вместе с Младеновым представляет Совет мира. Встреча проходит в канцелярии израильского премьера.

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Кушнер и Младенов прибыли в Израиль после переговоров в Каире. Накануне американские представители встречались с посредниками из Египта, Катара и Турции, а на части консультаций присутствовал один из лидеров ХАМАС Халиль аль-Хайя.

Цель нынешнего дипломатического раунда — сдвинуть с места реализацию плана Трампа по Газе. Он предполагает поэтапное разоружение ХАМАС и вывод израильских войск по мере выполнения договорённостей. Нетаньяху ранее заявил, что армия Израиля не уйдёт из сектора до полного разоружения ХАМАС и других вооружённых группировок.

Ранее Life.ru рассказывал о планах Кушнера встретиться с представителями ХАМАС в Каире. Переговоры стали частью попыток Вашингтона сохранить и продвинуть договорённости по сектору Газа.

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Марина Фещенко
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