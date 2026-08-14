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14 августа, 01:13

После споров с Нетаньяху: Кушнер едет в Израиль и Египет согласовывать план по Газе

Axios: Кушнер посетит Израиль и Египет для переговоров по Газе

Джаред Кушнер. Обложка © ТАСС/EPA/LUDOVIC MARIN/POOL MAXPPP OUT - ALTERNATIVE CROP

Джаред Кушнер. Обложка © ТАСС/EPA/LUDOVIC MARIN/POOL MAXPPP OUT - ALTERNATIVE CROP

Джаред Кушнер на следующей неделе отправится в Израиль и Египет для переговоров по сектору Газа. Главная задача поездки – согласовать дальнейшие шаги на ближайшие месяцы и попытаться сгладить разногласия с израильской стороной, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Для Кушнера это станет первым визитом в Израиль с января. Вместе с ним в поездке примет участие Николай Младенов, назначенный высоким представителем Совета мира по Газе.

В Каире спецпосланник США должен встретиться с посредниками из Египта, Катара и Турции. Основной темой станет дальнейшее урегулирование ситуации вокруг Газы. По данным Axios, переговоры также должны помочь снять часть противоречий с Израилем по условиям будущего соглашения. Фоном для визита остаются разногласия вокруг плана демилитаризации ХАМАС.

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Ранее Life.ru писал, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался поддержать предложенный план демилитаризации ХАМАС. Он подчеркнул, что документ не был израильским проектом, и потребовал полного разоружения группировки до начала вывода войск и восстановительных работ. При этом Совет мира дал понять, что готов вернуться к обсуждению условий и скорректировать их с учётом требований Израиля.

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Юния Ларсон
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