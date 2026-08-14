После споров с Нетаньяху: Кушнер едет в Израиль и Египет согласовывать план по Газе

Джаред Кушнер на следующей неделе отправится в Израиль и Египет для переговоров по сектору Газа. Главная задача поездки – согласовать дальнейшие шаги на ближайшие месяцы и попытаться сгладить разногласия с израильской стороной, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Для Кушнера это станет первым визитом в Израиль с января. Вместе с ним в поездке примет участие Николай Младенов, назначенный высоким представителем Совета мира по Газе.

В Каире спецпосланник США должен встретиться с посредниками из Египта, Катара и Турции. Основной темой станет дальнейшее урегулирование ситуации вокруг Газы. По данным Axios, переговоры также должны помочь снять часть противоречий с Израилем по условиям будущего соглашения. Фоном для визита остаются разногласия вокруг плана демилитаризации ХАМАС.

Ранее Life.ru писал, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался поддержать предложенный план демилитаризации ХАМАС. Он подчеркнул, что документ не был израильским проектом, и потребовал полного разоружения группировки до начала вывода войск и восстановительных работ. При этом Совет мира дал понять, что готов вернуться к обсуждению условий и скорректировать их с учётом требований Израиля.