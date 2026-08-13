Дипломатия без woke: Госдеп велел послам США перестать учить мир «разнообразию»

Госдепартамент США отменил инструкции времён экс-президента Джо Байдена, обязывавшие дипломатов продвигать за рубежом повестку разнообразия и инклюзивности. Об этом сообщает Fox News.

Согласно оказавшимся в распоряжении телеканала документам, сотрудникам ведомства предлагалось поднимать темы DEIA на переговорах с иностранными чиновниками. Аббревиатура объединяет разнообразие, равенство, инклюзивность и доступность.

Особое внимание рекомендовалось уделять расовому и гендерному равноправию, положению людей с инвалидностью и правам представителей ЛГБТКИ+*. Обсуждать эти вопросы следовало прежде всего в странах, где Вашингтон считал их проблемными.

Дипломатам также предписывалось выявлять предубеждения внутри загранпредставительств, создавать специальные советы DEIA и проводить соответствующее обучение сотрудников.

«При администрации [президента США Дональда] Трампа американские дипломаты должны отстаивать национальные интересы нашей страны на мировой арене, а не демонстрировать приверженность политическим догмам woke», — заявил представитель Госдепа Томми Пиготт.

По его словам, ведомство теперь перестраивает работу дипломатической службы вокруг профессиональных качеств и практических навыков. Критерии DEIA также исключили из системы оценки сотрудников.

Ранее Life.ru рассказывал, как Госдеп США на конференции по СПИДу в Бразилии показал карту с искажёнными границами африканских государств. Ошибки нашли в изображении Кот-д'Ивуара, Мозамбика и Нигерии. На слайде стоял водяной знак, указывающий на создание с помощью ИИ, и OpenAI уже пообещала разобраться. В Госдепе принесли извинения, особенно африканским партнёрам, объяснив: сотрудник в спешке отредактировал презентацию прямо перед началом.

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