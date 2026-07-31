Поспешили и опозорились: Госдеп США выставил на конференции несуществующую карту Африки

На конференции по борьбе со СПИДом в Бразилии Госдепартамент США показал карту, на которой страны Африки были расположены неправильно. Об этом пишет Reuters. На слайде ошибки нашли в изображении Кот-д'Ивуара, Мозамбика и Нигерии — их границы и положение на карте исказили.

Карта содержала водяной знак, что она создана с помощью искусственного интеллекта. Компания OpenAI уже заявила, что изучает ситуацию.

В Госдепе взяли на себя ответственность за ошибку и извинились перед участниками конференции, особенно перед африканскими партнёрами. Там объяснили, что один из сотрудников в спешке изменил презентацию прямо перед началом мероприятия.

«Мы берём на себя полную ответственность за путаницу и введение в заблуждение участников [конференции], включая наших африканских партнёров», — приводит Reuters заявление ведомства.

Ранее в Эстонии, в научном центре AHHAA в Тарту, продавали ручки с маленьким глобусом, где страны Балтии, Южного Кавказа и Центральной Азии были закрашены как часть России. На карте нашли и другие ошибки: Ленинград соседствовал с Германией, Монголия была окрашена в цвет России, а Норвегия оказалась в море. После того как журналисты заметили странную карту, сувениры убрали из продажи.