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Регион
31 июля, 06:19

Поспешили и опозорились: Госдеп США выставил на конференции несуществующую карту Африки

Reuters: Госдеп США показал карту Африки с ошибками на конференции по СПИДу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artush

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artush

На конференции по борьбе со СПИДом в Бразилии Госдепартамент США показал карту, на которой страны Африки были расположены неправильно. Об этом пишет Reuters. На слайде ошибки нашли в изображении Кот-д'Ивуара, Мозамбика и Нигерии — их границы и положение на карте исказили.

Карта содержала водяной знак, что она создана с помощью искусственного интеллекта. Компания OpenAI уже заявила, что изучает ситуацию.

В Госдепе взяли на себя ответственность за ошибку и извинились перед участниками конференции, особенно перед африканскими партнёрами. Там объяснили, что один из сотрудников в спешке изменил презентацию прямо перед началом мероприятия.

«Мы берём на себя полную ответственность за путаницу и введение в заблуждение участников [конференции], включая наших африканских партнёров», — приводит Reuters заявление ведомства.

На картах и дорожных знаках в России нашли почти 13 тысяч ошибок
На картах и дорожных знаках в России нашли почти 13 тысяч ошибок

Ранее в Эстонии, в научном центре AHHAA в Тарту, продавали ручки с маленьким глобусом, где страны Балтии, Южного Кавказа и Центральной Азии были закрашены как часть России. На карте нашли и другие ошибки: Ленинград соседствовал с Германией, Монголия была окрашена в цвет России, а Норвегия оказалась в море. После того как журналисты заметили странную карту, сувениры убрали из продажи.

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Наталья Афонина
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