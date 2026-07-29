Сувенирный глобус «перекроил Евразию» и вызвал скандал в Эстонии

Крупнейший научный центр стран Балтии AHHAA в эстонском Тарту продавал сувенирные ручки с миниатюрным глобусом, на котором территории стран Балтии, Южного Кавказа и Центральной Азии оказались закрашены как часть России.

Необычную карту заметили местные журналисты. Помимо изменённых границ, на глобусе обнаружились и другие географические странности: Ленинград соседствовал с Германией, Монголия была обозначена российским цветом, а Норвегия оказалась расположена в море.

После публикации центр убрал сувениры из продажи. Его представители объяснили, что изображение на глобусе было слишком мелким, поэтому при приёмке партии сотрудники не заметили допущенных производителем ошибок, передаёт Sputnik Литва.

AHHAA работает в Тарту и позиционирует себя как крупнейший научно-образовательный центр в странах Балтии. В учреждении проводят интерактивные выставки, научные представления и занятия для детей.

Ранее Life.ru рассказывал о другом географическом скандале в Эстонии. В документах двух граждан республики Печорский район Псковской области указали как территорию Эстонии, хотя он входит в состав России.