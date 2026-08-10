Рекордный отзыв: США лишили виз 175 тысяч иностранцев при Трампе

Госдепартамент США отозвал более 175 тысяч виз иностранных граждан с начала второго президентского срока Дональда Трампа. Причинами стали нарушения визового режима, преступления, мошенничество и угрозы национальной безопасности.

Большинство решений приняли после контактов владельцев документов с правоохранительными органами. Чаще всего речь шла о нападениях, вождении в нетрезвом состоянии, кражах и преступлениях, связанных с наркотиками. Значительную часть разрешений также аннулировали из-за опасного вождения, сексуальных преступлений, жестокого обращения с детьми, мошенничества и растраты.

В Госдепе подчеркнули, что владельцев американских виз проверяют постоянно. Ведомство намерено и дальше выявлять иностранцев, которые нарушают установленные правила или могут представлять угрозу для жителей страны.

Массовый отзыв документов стал частью ужесточения миграционной политики администрации Трампа. В январе Госдеп уже сообщал об аннулировании более 100 тысяч виз, что на тот момент стало рекордным показателем.

Ещё в июле Дональд Трамп предупредил Европу о серьёзных последствиях нынешней миграционной политики. По его словам, бесконтрольный приём приезжих из стран третьего мира может стремительно изменить сами европейские государства.