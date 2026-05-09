Число добровольно покидающих США мигрантов выросло в 11 раз из-за Трампа

Из-за жёсткой миграционной политики Дональда Трампа иностранцы в США всё чаще предпочитают покидать страну добровольно. Так они избегают статуса депортированных, а также тюремных сроков, сообщает Vera Institute of Justice.

Согласно исследованию организации, количество самостоятельных отъездов за свой счёт выросло почти в 11 раз: с 800 случаев в декабре 2024 года до 8,8 тысячи в феврале 2026-го. При этом процедура оставляет отметку в иммиграционном досье, но без принудительного приказа.

Больше 70% таких мигрантов на момент решения уже находились в центрах временного содержания, 86% получили судебные предписания к немедленному выезду. Более половины избежали принудительной депортации благодаря добровольному согласию. Для сравнения: при прошлом президенте Джо Байдене этот показатель составлял 52 процента, а доля добровольных выездов — всего 5 процентов.

Авторы связывают тренд с ускорением работы миграционных судов: судьи, назначенные Трампом, чаще одобряют добровольный выезд, чем их либеральные предшественники. Напомним: в ходе кампании Трамп обещал крупнейшую депортационную операцию в истории — до миллиона человек в первый год второго срока. В 2025-м власти уже аннулировали свыше 100 тысяч виз, включая около 8 тысяч студенческих.

