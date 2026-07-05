Трамп заявил, что Европа превращается в страну третьего мира из-за мигрантов

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил с резким предупреждением в адрес европейских государств, заявив, что их миграционная политика может обернуться для них серьёзными последствиями. Своё мнение он опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Европа понимает, что, принимая преступников из стран третьего мира, вы сами становитесь страной третьего мира», — написал республиканец, добавив, что этот процесс происходит с пугающей скоростью, «в мгновение ока».

По мнению Трампа, нынешняя ситуация только подтверждает своевременность его переизбрания на пост главы Белого дома.

Ранее Life.ru писал, что некоторые страны Евросоюза рассматривают возможность создать в Руанде и Узбекистане специальные центры для мигрантов, которым отказали в убежище. Инициативу поддерживают Австрия, Греция, Германия, Дания и Нидерланды. Премьер-министр Греции заявил, что ЕС планирует заключить первые соглашения о создании таких центров в 2026 году, чтобы они заработали в 2027-м.