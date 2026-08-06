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6 августа, 13:21

Иранский телеканал Press TV заявил о нападении ЦАХАЛ на своего журналиста

Израильский военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

Израильский военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

Военнослужащие ЦАХАЛ атаковали журналиста иранского телеканала Press TV, освещавшего «зверства израильского режима в Каландии на Западном берегу». В каком он состоянии, не указывается.

«Военнослужащие Армии обороны Израиля напали на корреспондента Press TV», — говорится в заявлении телеканала.

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Ранее стало известно о задержании израильской службой безопасности ШАБАК российского историка и писателя Артёма Кирпичёнка. По словам экс-депутата Госдумы Дарьи Митиной, сейчас он находится под арестом на территории еврейского государства.

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Матвей Константинов
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