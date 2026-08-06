Иранский телеканал Press TV заявил о нападении ЦАХАЛ на своего журналиста

Военнослужащие ЦАХАЛ атаковали журналиста иранского телеканала Press TV, освещавшего «зверства израильского режима в Каландии на Западном берегу». В каком он состоянии, не указывается.

«Военнослужащие Армии обороны Израиля напали на корреспондента Press TV», — говорится в заявлении телеканала.

Ранее стало известно о задержании израильской службой безопасности ШАБАК российского историка и писателя Артёма Кирпичёнка. По словам экс-депутата Госдумы Дарьи Митиной, сейчас он находится под арестом на территории еврейского государства.