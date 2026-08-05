Прилетел — и будто исчез: Критиковавший Израиль российский историк оказался в руках ШАБАК
В Израиле арестовали российского историка и писателя Артёма Кирпичёнка
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ artemkirpichenok
Российского историка и писателя Артёма Кирпичёнка задержали в Израиле. По словам публициста и бывшего депутата Госдумы Дарьи Митиной, сейчас учёный находится под арестом у сотрудников израильской службы безопасности ШАБАК. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
«Увы, подтвердились наши худшие опасения. Артём Иванович Кирпичёнок в тюрьме, в руках израильской секретной полиции ШАБАК», — отметила она.
Кирпиченок известен как исследователь истории сионизма и публицист. В своих статьях и публичных выступлениях он неоднократно критиковал политику израильских властей.
Ранее стало известно о расследовании дела после гибели члена-корреспондента РАН Никиты Зезина. Квалификация обвинения в отношении задержанных Аркадия Вагнера и Александра Реверука может измениться в зависимости от результатов судебной экспертизы. Изначально их действия рассматривались как хулиганство, совершённое группой лиц.
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