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5 августа, 14:09

Прилетел — и будто исчез: Критиковавший Израиль российский историк оказался в руках ШАБАК

В Израиле арестовали российского историка и писателя Артёма Кирпичёнка

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ artemkirpichenok

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ artemkirpichenok

Российского историка и писателя Артёма Кирпичёнка задержали в Израиле. По словам публициста и бывшего депутата Госдумы Дарьи Митиной, сейчас учёный находится под арестом у сотрудников израильской службы безопасности ШАБАК. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Увы, подтвердились наши худшие опасения. Артём Иванович Кирпичёнок в тюрьме, в руках израильской секретной полиции ШАБАК», — отметила она.

Кирпиченок известен как исследователь истории сионизма и публицист. В своих статьях и публичных выступлениях он неоднократно критиковал политику израильских властей.

«Что я сделал? Он был больной»: Фигурант дела об избиении Зезина отрицает причастность к гибели учёного
«Что я сделал? Он был больной»: Фигурант дела об избиении Зезина отрицает причастность к гибели учёного

Ранее стало известно о расследовании дела после гибели члена-корреспондента РАН Никиты Зезина. Квалификация обвинения в отношении задержанных Аркадия Вагнера и Александра Реверука может измениться в зависимости от результатов судебной экспертизы. Изначально их действия рассматривались как хулиганство, совершённое группой лиц.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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