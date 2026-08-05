Прилетел — и будто исчез: Критиковавший Израиль российский историк оказался в руках ШАБАК

Российского историка и писателя Артёма Кирпичёнка задержали в Израиле. По словам публициста и бывшего депутата Госдумы Дарьи Митиной, сейчас учёный находится под арестом у сотрудников израильской службы безопасности ШАБАК. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Увы, подтвердились наши худшие опасения. Артём Иванович Кирпичёнок в тюрьме, в руках израильской секретной полиции ШАБАК», — отметила она.

Кирпиченок известен как исследователь истории сионизма и публицист. В своих статьях и публичных выступлениях он неоднократно критиковал политику израильских властей.

Ранее стало известно о расследовании дела после гибели члена-корреспондента РАН Никиты Зезина. Квалификация обвинения в отношении задержанных Аркадия Вагнера и Александра Реверука может измениться в зависимости от результатов судебной экспертизы. Изначально их действия рассматривались как хулиганство, совершённое группой лиц.