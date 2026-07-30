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30 июля, 10:52

Гибель светила науки на Урале: Фигурантам дела о смерти учёного Зезина грозит более тяжкая статья

E1: Фигурантам дела о гибели учёного Зезина на Урале могут ужесточить наказание

Никита Зезин. Обложка © Wikipedia

Никита Зезин. Обложка © Wikipedia

Задержанным по делу о гибели члена-корреспондента РАН Никиты Зезина могут переквалифицировать обвинение на более тяжкое. Это будет зависеть от итогов судебной экспертизы, сообщили опрошенные Е1.ru юристы.

Сейчас действия Аркадия Вагнера и Александра Реверука рассматриваются как хулиганство, совершённое группой лиц. Однако в деле фигурирует погибший учёный с мировым именем.

Зезин руководил Уральским федеральным аграрным научно-исследовательским центром УрО РАН. При его участии на Урале возобновили исследования по кукурузе и начали селекцию озимого тритикале. Более полусотни выведенных сортов сегодня занимают почти два миллиона гектаров по всей стране. В библиографии доктора наук — свыше 260 трудов и монографий. Он имел знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» и национальную премию «Аграрная элита России».

Роковой конфликт случился 13 июля. Академик обнаружил детей на опытных полях и отвёз их к зданию центра, чтобы передать родителям. Приехавшие взрослые, среди которых были Вагнер и Реверук, обвинили его в попытке похищения и жестоко избили. Пострадавший написал заявление в полицию, но спустя девять дней скончался.

Адвокат Руслан Султангулов пояснил изданию, что текущая статья очевидна. Дальнейшая судьба фигурантов решится после экспертизы. Если специалисты найдут прямую связь между побоями и летальным исходом, обоим может грозить часть четвертая статьи 111 УК РФ. Юрист при этом усомнился в возможности вменить фигурантам умышленное убийство.

Коллега Султангулова Екатерина Соколовская назвала позицию следствия верной. Она отметила, что за групповое хулиганство дают до семи лет лишения свободы. При доказанной причинно-следственной связи наказание вырастет до 15 лет колонии.

Один из задержанных ранее уже имел проблемы с законом. В 2011 году Реверука, работавшего тогда инспектором ДПС, осудили за неосторожное обращение с оружием. В служебной машине он случайно выстрелил в пах напарнику. Сотрудника уволили из органов и приговорили к шести месяцам колонии.

Знакомые характеризуют мужчин как крайне вспыльчивых людей. По данным источника журналистов, о крутом нраве Аркадия Вагнера и его друга знают многие жители микрорайона БАМ в посёлке Кольцово. В ближайшее время силовики определят для них меру пресечения.

Вторым задержанным за избиение учёного Зезина оказался партнёр первого фигуранта
Вторым задержанным за избиение учёного Зезина оказался партнёр первого фигуранта

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Наталья Афонина
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