Вторым задержанным за избиение учёного Зезина оказался партнёр первого фигуранта

Вторым задержанным по делу о жестоком нападении на научных сотрудников НИИ в Екатеринбурге оказался 39-летний местный житель по имени Аркадий. Он является бизнес-партнёром первого подозреваемого по делу — Александра.

Мужчины совместно владеют компанией «Живой исток», специализирующейся на сборе и обработке сточных вод. У Аркадия двое сыновей, выяснила Baza. Оба фигуранта были среди группы родителей, избивших учёных, которые всего лишь пытались передать им детей. Обоим задержанным вменяют групповое хулиганство, максимальное наказание по этой статье — семь лет колонии. Следствие ходатайствует об аресте фигурантов до суда.

Напомним, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин скончался после жестокого избиения. Трагедия случилась 13 июля: учёный вместе с заместителем осматривал опытные поля, когда заметил детей 8–10 лет на квадроциклах, повредивших посевы. Родителям предложили забрать ребят у здания института, но к учреждению подъехали четыре внедорожника, и один из мужчин набросился на Зезина с кулаками и ногами, сопровождая избиение угрозами и матом. Спустя девять дней после этого нападения учёный скончался в больнице от последствий — у 68-летнего доктора сельхознаук не выдержало сердце.