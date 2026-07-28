Последние минуты перед трагедией: Появилось видео избиения учёного РАН, умершего после нападения

Появилось видео нападения на 68-летнего учёного РАН Никиту Зезина, который позже скончался в больнице. Мужчина умер через девять дней после жестокого избиения, произошедшего в Екатеринбурге. Кадры избиения опубликовал SHOT.

Избиение учёного РАН Зезина перед его смертью в Екатеринбурге. Видео © Telegram / SHOT

В середине июля учёный вместе со своим заместителем Александром Шаниным осматривал поля в посёлке Исток. Там они заметили группу детей 8–10 лет, которые ездили по посевам на квадроциклах и повредили часть растений. Позже выяснилось, что ребята застряли в грязи. Зезин и Шанин связались с родителями детей и договорились доставить их к зданию института, где взрослые должны были забрать несовершеннолетних.

Однако вечером к территории учреждения прибыли четыре внедорожника. По словам депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера, несколько мужчин вышли из автомобилей и напали на учёного. Утверждается, что Зезина били по голове, а после того как он потерял сознание, нападавшие переключились на его коллегу. Шанина, по словам депутата, также избили и плевали ему в лицо. Дети при этом находились рядом и наблюдали за происходящим. После случившегося учёный обратился в полицию и зафиксировал полученные травмы. Спустя девять дней он умер в медицинском учреждении от инфаркта.

Ранее в Италии начали расследование обстоятельств смерти спортивного журналиста Луиджи Эспозито. Тело 53-летнего мужчины обнаружили на юге страны, а следователи рассматривают версию конфликта личного характера. Перед гибелью журналист подвергся нападению.