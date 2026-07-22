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22 июля, 14:43

Избили и сожгли заживо: Зверская расправа над спортивным журналистом шокировала Италию

В Италии расследуют убийство спортивного журналиста Луиджи Эспозито

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / espositoluca75

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / espositoluca75

Итальянские правоохранители расследуют гибель спортивного журналиста Луиджи Эспозито. Тело 53-летнего мужчины обнаружили на юге страны, следствие рассматривает версию личного конфликта. Об этом сообщило издание Rai News.

Перед смертью мужчина подвергся нападению. Предполагается, что неизвестные избили журналиста, а затем подожгли его тело, пытаясь скрыть следы преступления. Орудие расправы пока не найдено. При этом специалисты уже провели судебно-медицинское исследование. Установлено, что Эспозито приехал к месту происшествия на собственном автомобиле.

Сейчас следователи пытаются выяснить, каким образом он оказался в этом районе и кто мог находиться рядом с ним. Правоохранители не связывают произошедшее с профессиональной деятельностью погибшего. Основной версией остается личный мотив. Расследование осложняется тем, что в районе, где произошло преступление, отсутствуют камеры видеонаблюдения, которые могли бы помочь восстановить события.

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Милена Скрипальщикова
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