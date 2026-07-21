Убийца экс-депутата Уиддикомб нанёс ей 21 удар молотком
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Бывшему депутату британской Палаты общин Энн Уиддикомб нанесли 21 удар молотком по голове. Детали убийства обнародовал в Вестминстерском магистратском суде прокурор Кашиф Малик, передаёт телеканал Sky News.
Согласно материалам обвинения, 28-летний Джошуа Керри намеренно приехал к дому бывшего парламентария на автомобиле. Проникнув внутрь, он застал женщину обедающей на кухне и жестоко забил её до смерти. Расправившись с жертвой, злоумышленник вытащил из её сумки кошелёк и скрылся с места трагедии. Всё его пребывание в жилище заняло не более двух минут.
Напомним, тело 78-летней Энн Уиддикомб с тяжёлыми травмами было обнаружено утром 9 июля в её доме в районе Хейтор, графство Девон. Прибывшие на место экстренные службы не смогли реанимировать политика, после чего инцидент был квалифицирован как убийство. Ранее по делу задерживали 26-летнего мужчину, которого взяли под стражу, но отпустили без предъявления обвинений. Позже британская полиция обнаружила 28-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к преступлению.
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