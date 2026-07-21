Убийца экс-депутата Уиддикомб нанёс ей 21 удар молотком

Согласно материалам обвинения, 28-летний Джошуа Керри намеренно приехал к дому бывшего парламентария на автомобиле. Проникнув внутрь, он застал женщину обедающей на кухне и жестоко забил её до смерти. Расправившись с жертвой, злоумышленник вытащил из её сумки кошелёк и скрылся с места трагедии. Всё его пребывание в жилище заняло не более двух минут.