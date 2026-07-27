В Сургуте женщина избила прохожую из-за хиджаба и скрылась

В Сургуте разгорелся скандал после нападения на прохожую, которая гуляла по улице с маленьким ребёнком. По словам пострадавшей, неизвестная женщина сделала ей замечание из-за хиджаба, схватила за головной убор и ударила по лицу. Конфликт произошёл на Комсомольском проспекте. Очевидцы рассказали, что стычку прервал случайный прохожий, однако нападавшая успела скрыться до прибытия сотрудников, пишет URA.ru.

В Сургуте женщина ударила прохожую с ребёнком после замечания о хиджабе. Видео © Telegram / Типичный краб Нижневартовск

В пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому округу подтвердили, что проводят проверку по факту происшествия. Полицейские устанавливают личности обеих участниц и собирают все обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.

В департаменте внутренней политики региона держат ситуацию на особом контроле. В ведомстве резко осудили любые формы агрессии, оскорблений и физического насилия, в том числе на почве внешности, религии или национальности.

«Попытки унизить или противопоставить людей по национальному либо религиозному признаку неприемлемы», — заявили в департаменте.

По факту инцидента проводится доследственная проверка. Правоохранители призывают очевидцев и всех, кто располагает видеозаписями с места событий, обратиться в полицию для помощи в установлении нападавшей.

Ранее в Сочи задержан 49-летний житель Кропоткина, который утром в ресторане быстрого питания пытался увести детей у туристки из Ростова-на-Дону, предлагая им деньги, а когда мать заметила это и начала снимать на видео, он вернулся, схватил её за волосы и ударил по затылку. Женщина обратилась в полицию, личность нарушителя установлена, на него составили протокол за неповиновение полиции, а от медосвидетельствования он отказался.