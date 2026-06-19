Иранской певице Ахмади придётся заплатить кровью за онлайн-концерт без хиджаба на миллионы просмотров

Уголовный суд иранской провинции Кум назначил исполнительнице Парасту Ахмади наказание в виде 74 ударов плетью. Такое же взыскание получили восемь участников её продюсерской команды, сообщает The Guardian.

Поводом для преследования стал декабрьский концерт 2024 года. 29-летняя Ахмади исполнила патриотическую песню без хиджаба, ведя прямую трансляцию на своём YouTube-канале. Видео быстро стало вирусным и собрало 2,9 миллиона просмотров.

Сразу после публикации записи певицу и нескольких музыкантов ненадолго задержали. Позднее против них возбудили официальное производство.

Теперь же суд вынес вердикт. Артистов обвинили в оскорблении общественной нравственности за распространение «вульгарного и аморального контента». Помимо телесного наказания, им на два года запретили выезд из страны и творческую деятельность.

Правозащитники сочли приговор показательной мерой. Директор по правозащитной деятельности Центра по правам человека в Иране Бахар Гандехари заявила, что разница между официальной пропагандой и реальным преследованием артистов демонстрирует пропасть между словами властей и действительностью. Актриса Сетарех Малеки призналась, что выступление произвело на неё сильное впечатление.

«Зная обо всех последствиях, она всё равно не отказалась от своего права как женщины — жить, петь и быть услышанной», — сказала она. Малеки подчеркнула, что иранские женщины ни на мгновение не прекращают борьбу с тиранией.

Ранее россиянок, путешествующих по Афганистану, предупредили о риске ареста из-за несоответствия гардероба местным религиозным нормам. Российский деловой центр сообщил, что в крупных городах полиция всё чаще задерживает женщин за внешний вид, не отвечающий исламским канонам. Допустимый облик предполагает плотные, неброские и широкие ткани, полностью укрывающие лицо, кисти и ноги до щиколоток; в традиционном головном уборе запрещены прорези для глаз, максимум — специальная сетка, также обязательны толстые носки.