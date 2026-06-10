Россиянкам пригрозили арестом за неподобающий внешний вид в Афганистане

Россиян, путешествующих по Афганистану, предупредили об угрозе ареста, если их гардероб не соответствует местным религиозным стандартам. В своём Telegram-канале Российский деловой центр сообщил, что в последнее время в крупных городах страны сотрудники правопорядка всё чаще задерживают женщин из-за несоответствующего исламским канонам внешнего вида.

Эксперты центра детально описали допустимый облик: предпочтение отдаётся плотным, неброским и широким материям. Вся поверхность лица, кисти рук и ноги до щиколоток должны быть надёжно укрыты, при этом в традиционном головном уборе категорически запрещены щели для глаз — максимальное послабление, на которое можно рассчитывать, это специальная сетка. Помимо этого, женщинам предписано носить толстые носки.

«Эти принципы касаются всех женщин находящихся в Афганистане, в том числе пребывающих из зарубежных стран», — отмечено в тексте.

По словам представителей организации, в Афганистане под запрет также попадают громкие разговоры в тех местах, где находятся незнакомые мужчины — это правило распространяется и на телефонные беседы.

Российско-афганские отношения в туристической сфере развиваются: как ещё в феврале 2026 года рапортовал посол Афганистана в РФ Гуль Хасан, поток путешественников из России понемногу увеличивается и стороны активно трудятся над дальнейшим продвижением этого направления.

А ранее стало известно, что в афганистанском Герате ужесточили дресс-код для женщин в общественных и медицинских учреждениях. Теперь посещать госбольницы и ведомства разрешено исключительно в бурках — нарядах, где лицо скрыто сплошной жёсткой сеткой без традиционного проёма для глаз. Руководителям клиник предписали разворачивать на входе как посетительниц, так и собственных сотрудниц, если те откажутся от этого вида одежды.