В Сочи мужчина пытался за деньги увести детей от матери и избил её

В Сочи задержан 49-летний житель Кропоткина, который пытался увести детей от матери, предлагая им деньги. Инцидент произошёл утром в одном из ресторанов быстрого питания, куда зашла семья туристов из Ростова-на-Дону, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным Kub Mash, когда женщина оставила сыновей за столиком, к ним подошёл незнакомец и начал совать им деньги. Мать заметила это, сняла происходящее на видео и попыталась отпугнуть мужчину. Однако, по словам подруги семьи, агрессор вернулся, схватил туристку за волосы и ударил по затылку.

В Сочи мужчина пытался увести детей от матери и избил её. Видео © Telegram / Kub Mash

Пострадавшая обратилась в полицию, личность злоумышленника была установлена. В отношении мужчины составили протокол о неповиновении требованиям сотрудников полиции, он отказался от прохождения медосвидетельствования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. О состоянии пострадавшей не сообщается.