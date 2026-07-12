В Сочи мужчина пытался за деньги увести детей от матери и избил её
Автомобиль полиции. Обложка © Life.ru
В Сочи задержан 49-летний житель Кропоткина, который пытался увести детей от матери, предлагая им деньги. Инцидент произошёл утром в одном из ресторанов быстрого питания, куда зашла семья туристов из Ростова-на-Дону, сообщили в региональном управлении МВД.
По данным Kub Mash, когда женщина оставила сыновей за столиком, к ним подошёл незнакомец и начал совать им деньги. Мать заметила это, сняла происходящее на видео и попыталась отпугнуть мужчину. Однако, по словам подруги семьи, агрессор вернулся, схватил туристку за волосы и ударил по затылку.
В Сочи мужчина пытался увести детей от матери и избил её. Видео © Telegram / Kub Mash
Пострадавшая обратилась в полицию, личность злоумышленника была установлена. В отношении мужчины составили протокол о неповиновении требованиям сотрудников полиции, он отказался от прохождения медосвидетельствования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. О состоянии пострадавшей не сообщается.
Ранее сообщалось, что в детский лагерь «Орлёнок» в Туве проник пьяный мужчина, который зашёл в корпус с 16 школьниками, выстроил их в ряд, угрожал убийством и избил деревянной палкой, в результате чего пострадали 14 детей (ушибы и ссадины). Сторож в тот момент отсутствовал из-за плохого самочувствия. Житель Кызыла, напавший на детский лагерь, заключён под стражу на два месяца по решению суда, фигурант признал свою вину лишь частично, следствие продолжает сбор доказательств.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.