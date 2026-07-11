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11 июля, 12:15

Неизвестный избил бутылкой продавщицу в цветочном магазине Казани

В казанском посёлке Юдино мужчина напал на сотрудницу цветочного магазина. По словам очевидцев, он избил девушку бутылкой, а затем продолжил наносить удары руками и ногами. Об этом сообщил Mash Iptash.

В Юдино мужчина напал на флористку прямо в магазине. Видео © Telegram / Mash Iptash

Несмотря на нападение, продавцу удалось вырваться и выбежать из помещения. Подозреваемый действует не один — во время инцидента рядом находился его знакомый, который остался на улице. Как утверждают очевидцы, это уже не первый случай нападения на сотрудников магазинов в городе. После произошедшего многие продавцы начали брать на работу средства самообороны, опасаясь новых атак.

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Ранее в Сети появились кадры конфликта в одном из яхт-клубов Геленджика, где сотрудник избил туриста перед выходом катамарана в море. Причиной ссоры стало количество пассажиров на борту. При бронировании семье сообщили, что в поездке будут участвовать около 11–12 человек, однако перед отправлением на катамаране оказалось более 20 пассажиров, включая детей.

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Обложка © Telegram / Mash Iptash

Милена Скрипальщикова
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