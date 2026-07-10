Ушлые сотрудники яхт-клуба избили «душного» туриста в Геленджике

В Геленджике сотрудники яхт-клуба избили туриста перед выходом катамарана в море. Видео с моментом конфликта опубликовал Kub Mash.

Видео © Telegram/Kub Mash

Инцидент произошёл на 93-м причале перед морской рыбалкой. По словам супруги пострадавшего, при бронировании им сообщили, что на борту будет находиться около 11–12 человек. Однако перед отправлением отдыхающие обнаружили, что на катамаране оказалось больше 20 пассажиров, среди которых были дети.

Мужчина возмутился такой ситуацией и потребовал рассадить людей, а также заявил, что намерен уточнить допустимую вместимость судна в МЧС. После этого один из сотрудников яхт-клуба YK несколько раз ударил мужчину по голове и попытался забрать его телефон.

Пострадавшего доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. После инцидента его продолжают беспокоить головные боли и тошнота. Семья обратилась в полицию и прошла судебно-медицинское освидетельствование. Представители яхт-клуба YK ситуацию комментировать отказались. Проверка обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее похожий конфликт произошёл с российскими туристами на Шри-Ланке. В городе Велигама местные жители устроили потасовку с россиянином из-за повреждённой доски для сёрфинга. Москвичи арендовали снаряжение на пляже. Во время катания мужчина не удержался на волне и столкнулся с местным сёрфером, после чего на его доске появилась небольшая трещина. Владелец доски потребовал 25 тысяч рупий — около 6 тысяч рублей, но туристы были не согласны.