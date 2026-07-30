«Что я сделал? Он был больной»: Фигурант дела об избиении Зезина отрицает причастность к гибели учёного

Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассматривает уголовное дело о смерти уральского учёного Никиты Зезина. Фигурант Александр Реверук в суде заявил, что не причастен к гибели специалиста.

«Он умер по естественным причинам, я к этому не причастен. Человек был больной и получил инфаркт. Что я сделал?» — заявил Реверук, передаёт РИА «Новости».

Фигурант также утверждал, что не знал о запрете кататься по полям, поскольку вырос в этих местах и катался там с детства. По его словам, существуют полевые дороги, которые к полям не относятся. Он добавил, что у него есть видео, на котором запечатлено, как другие люди передвигались по полю, в то время как дети спокойно собирали горох с края дороги.

Суд ранее избрал Реверуку меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября. Расследование продолжается.

Напомним, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин скончался после жестокого избиения. 13 июля учёный с заместителем заметил детей 8–10 лет на квадроциклах, уничтожавших посевы. Родителей попросили забрать их у института, но подъехала четыре джипа, и один мужчина жестоко избил Зезина. Через девять дней учёный скончался в больнице.