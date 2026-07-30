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Регион
30 июля, 14:18

«Что я сделал? Он был больной»: Фигурант дела об избиении Зезина отрицает причастность к гибели учёного

Фигурант дела об избиении Зезина заявил о непричастности к смерти учёного

Обложка © ТАСС / Сорокин Донат

Обложка © ТАСС / Сорокин Донат

Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассматривает уголовное дело о смерти уральского учёного Никиты Зезина. Фигурант Александр Реверук в суде заявил, что не причастен к гибели специалиста.

«Он умер по естественным причинам, я к этому не причастен. Человек был больной и получил инфаркт. Что я сделал?» — заявил Реверук, передаёт РИА «Новости».

Фигурант также утверждал, что не знал о запрете кататься по полям, поскольку вырос в этих местах и катался там с детства. По его словам, существуют полевые дороги, которые к полям не относятся. Он добавил, что у него есть видео, на котором запечатлено, как другие люди передвигались по полю, в то время как дети спокойно собирали горох с края дороги.

Суд ранее избрал Реверуку меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября. Расследование продолжается.

Вторым задержанным за избиение учёного Зезина оказался партнёр первого фигуранта
Вторым задержанным за избиение учёного Зезина оказался партнёр первого фигуранта

Напомним, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин скончался после жестокого избиения. 13 июля учёный с заместителем заметил детей 8–10 лет на квадроциклах, уничтожавших посевы. Родителей попросили забрать их у института, но подъехала четыре джипа, и один мужчина жестоко избил Зезина. Через девять дней учёный скончался в больнице.

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Александра Мышляева
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