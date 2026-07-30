Обвиняемого по делу об избиении учёного Зезина арестовали до 26 сентября

Октябрьский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Александра Реверука. Мужчину обвиняют в причастности к смерти учёного Никиты Зезина, сообщает РИА «Новости» из зала суда. Обвиняемый заявил о своей непричастности к гибели учёного. По его словам, смерть наступила по «естественным причинам».

«Избрать меру в виде заключения под стражу до 26 сентября», — объявил судья.

В ходе разбирательства стало известно, что задержанный имеет судимость.

Напомним, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин скончался после жестокого избиения. 13 июля учёный с заместителем осматривал поля и увидел детей 8–10 лет на квадроциклах, повредивших посевы. Родителям предложили забрать детей у института, но приехали четыре внедорожника. Один мужчина избил Зезина, угрожая и ругаясь. Через девять дней 68-летний доктор наук умер в больнице — не выдержало сердце.