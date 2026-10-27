Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле по данным экзитпола

Партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху может получить от 24 до 30 мест в Кнессете по оценкам шести израильских телеканалов. При этом блок сторонников главы правительства, согласно сводному прогнозу, уступает блоку перемен: 50 мандатов против 52.

По данным экзитполлов, опубликованных вечером 27 октября, оценки телеканалов заметно различаются. Наиболее высокий результат «Ликуду» прогнозирует 14-й канал — 30 мест. По оценке 12-го канала, партия получит 24 мандата. Партия «Яшар!» во главе с Гади Айзенкотом может рассчитывать на 19–23 места, а политическая сила Нафтали Беннета — на 11–15. Арабским партиям в сумме прогнозируют 18 мандатов.

Для получения большинства в Кнессете, состоящем из 120 депутатов, необходимо 61 место. Согласно сводным данным на экране N12, блок перемен получает 52 мандата, а сторонники Нетаньяху — 50. Таким образом, ни одна из сторон пока не располагает достаточным числом мест для самостоятельного формирования правительства.

Ранее Биньямин Нетаньяху заявил о попытках фальсификации парламентских выборов, которые проходят 27 октября. Он обвинил политических противников в намерении повлиять на результаты голосования, однако оппозиция отвергла эти утверждения и заподозрила премьера в подготовке к оспариванию итогов. Поводом для обвинений стали сообщения о задержании нескольких человек на юге страны по подозрению в подкупе избирателей. Нетаньяху утверждает, что задержанные связаны с арабской партией РААМ и при них обнаружили конверты с деньгами.