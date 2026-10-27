Нетаньяху обвинил оппозицию в попытке «украсть выборы» в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о попытках фальсификации парламентских выборов, которые проходят 27 октября. Он обвинил политических противников в намерении повлиять на результаты голосования, однако оппозиция отвергла эти утверждения и заподозрила премьера в подготовке к оспариванию итогов.

Поводом для обвинений стали сообщения о задержании нескольких человек на юге страны по подозрению в подкупе избирателей. Нетаньяху утверждает, что задержанные связаны с арабской партией РААМ и при них обнаружили конверты с деньгами.

«У нас пытаются украсть выборы», — заявил премьер, обратившись к сторонникам своей партии «Ликуд» через социальные сети.

Нетаньяху также обратил внимание на высокую явку среди арабского населения Израиля. Он призвал своих избирателей отказаться от других дел и массово прийти на участки, предупредив, что исход голосования определит дальнейший политический курс страны.

В ответ оппозиционная партия «Яшар», которую возглавляет бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот, обвинила главу правительства в распространении необоснованных заявлений. По мнению её представителей, премьер заранее создаёт основания для возможного непризнания результатов выборов.

«Нетаньяху паникует и начал выдумывать истории, утверждая, что выборы будут украдены», — говорится в заявлении политической силы.

При этом Центральная избирательная комиссия Израиля подтвердила расследование отдельного случая предполагаемого подкупа, но не сообщала о признаках масштабных нарушений. Представитель комиссии подчеркнул, что эпизод носит локальный характер.

Незадолго до парламентских выборов Нетаньяху предупреждал о возможном обострении ситуации в сфере безопасности. Как сообщал Life.ru, 13 октября во время поездки на Западный берег реки Иордан премьер заявил, что израильская армия готовится к вероятным нападениям в предвыборный период. По его словам, военное командование уже подготовило варианты реагирования на различные угрозы.