CNN: Трамп отказался одобрить удары Израиля по Ирану до выборов в США

Президент США Дональд Трамп отказался поддержать новые удары Израиля по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, несмотря на настойчивые просьбы премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вашингтон предложил союзнику отложить операцию до возможного совместного наступления, сообщает CNN со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По данным телеканала, Нетаньяху пытался убедить Трампа начать совместную военную кампанию ещё до голосования, однако получил отказ. Израиль в итоге согласился повременить, в том числе из-за истощения запасов противоракетной обороны после предыдущих боевых действий. Для отражения возможных ответных ударов Тегерана стране необходима поддержка США.

«Планы готовы, они ждут одобрения Трампа, возможно, после промежуточных выборов», — рассказал источник CNN, знакомый с подготовкой операции.

При этом американские войска на Ближнем Востоке уже готовы приступить к масштабным ударам по Ирану в течение 96 часов после получения приказа президента. Среди потенциальных целей рассматриваются военные объекты, ядерные предприятия и энергетическая инфраструктура.

Ранее Life.ru сообщал, что США и Израиль подготовили планы новых ударов по Ирану после выборов 3 ноября. По данным The New York Times, американские военные рассматривают сценарий трёхдневной кампании, которая должна усилить экономическое давление на Тегеран и заставить его пойти на уступки в переговорах.