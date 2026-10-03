Рекорд по импичментам: Когда демократы вновь попытаются выгнать Трампа из Белого дома

Демократы могут вновь поднять вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа уже в начале 2027 года, если по итогам промежуточных выборов получат необходимое влияние в Палате представителей. Такой сценарий допустил в беседе с «Абзацем» американист Малек Дудаков.

По мнению эксперта, потенциальными поводами для политической атаки могут стать действия администрации вокруг конфликта с Ираном, а также возможные обвинения в коррупции и инсайдерской торговле. Это оценки Дудакова, а не установленные нарушения со стороны президента.

«Думаю, что демократы уже с начала следующего года, когда работу в конгрессе начнёт новый состав, выставят на обсуждение импичмент», — заявил американист.

Даже если Палата представителей поддержит соответствующие статьи простым большинством, это ещё не означает отстранения главы Белого дома. После этого дело должен рассмотреть Сенат, где для признания президента виновным требуется не менее двух третей голосов присутствующих сенаторов.

Сам Дудаков считает такой исход маловероятным. Трамп уже дважды подвергался импичменту со стороны Палаты представителей во время первого президентского срока, однако оба процесса завершились оправданием в Сенате.

По оценке собеседника издания, даже без отстранения разбирательство способно осложнить работу администрации и стать одной из центральных тем внутриполитической борьбы в США.

Накануне Life.ru сообщал, что сам Трамп допустил попытку демократов объявить ему импичмент в случае поражения республиканцев на промежуточных выборах. Президент призвал своих сторонников активнее участвовать в кампании перед голосованием 3 ноября.