«Мы просто объявим ему импичмент»: Трамп рассказал, чем грозит победа демократов

Дональд Трамп предупредил, что в случае поражения республиканцев на промежуточных выборах демократы постараются запустить против него процедуру импичмента. Об этом американский лидер сказал на встрече со сторонниками в Оклахоме.

«Если мы не победим, то они в итоге объявят мне импичмент. На днях один парень, конгрессмен-демократ, когда его спросили, объявят ли они мне импичмент, сказал: «Думаю, да... Мы просто объявим ему импичмент»», — рассказал он.

Трамп также обратился к республиканцам с просьбой вести кампанию так, будто его имя тоже есть в бюллетенях. По его словам, при таком раскладе избиратели приходят на участки гораздо охотнее.

Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября. Американцам предстоит сформировать новый состав палаты представителей и решить, кто займёт 33 места в Сенате. Сейчас обе палаты Конгресса остаются под контролем республиканцев.

Как ранее сообщал Life.ru, Трамп раскритиковал телеканал Fox News. По его утверждению, эфир чаще предоставляют демократам, а не сторонникам республиканской партии. Своё недовольство президент выразил в соцсети Truth Social.