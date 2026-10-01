Трамп обвинил Fox News в предоставлении большего эфирного времени демократам
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
Телеканал Fox News в США уделяет демократам больше эфирного времени, чем сторонникам республиканцев. С таким утверждением выступил президент страны Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
Глава Белого дома выразил недовольство появлением в эфире Чака Шумера, Хакима Джеффриса и Джессики Тарлов. По его словам, они критикуют Республиканскую партию и его самого.
«Я вообще считаю, что они получают больше эфирного времени, чем сторонники республиканцев!» — написал Трамп.
Президент США также заявил, что канал постоянно освещает события в негативном ключе, а консерваторам даёт лишь коротко ответить на критику. По его оценке, сторонники движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») и американцы, которых он считает настоящими патриотами, никогда не полюбят Fox News.
Трамп добавил, что сумел победить в трёх президентских кампаниях вопреки масштабному противодействию, и сообщил о намерении продолжать борьбу. Напомним, нынешний глава Белого дома выиграл выборы 2016 и 2024 годов. В 2020 году победу одержал Джо Байден, однако Трамп не признал поражение и продолжил заявлять о фальсификациях в пользу демократов.
Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Иран в намеренном затягивании конфликта с Вашингтоном. В интервью критикуемого им Fox News он высказал мнение, что Тегеран рассчитывает на возвращение демократов к власти в США. По версии американского президента, иранские власти надеются при таком исходе получить возможность создать ядерное оружие. Сам Трамп заявил, что не допустит появления у Ирана такого вооружения.
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