Трамп обвинил Fox News в предоставлении большего эфирного времени демократам

Телеканал Fox News в США уделяет демократам больше эфирного времени, чем сторонникам республиканцев. С таким утверждением выступил президент страны Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома выразил недовольство появлением в эфире Чака Шумера, Хакима Джеффриса и Джессики Тарлов. По его словам, они критикуют Республиканскую партию и его самого.

«Я вообще считаю, что они получают больше эфирного времени, чем сторонники республиканцев!» — написал Трамп.

Президент США также заявил, что канал постоянно освещает события в негативном ключе, а консерваторам даёт лишь коротко ответить на критику. По его оценке, сторонники движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») и американцы, которых он считает настоящими патриотами, никогда не полюбят Fox News.

Трамп добавил, что сумел победить в трёх президентских кампаниях вопреки масштабному противодействию, и сообщил о намерении продолжать борьбу. Напомним, нынешний глава Белого дома выиграл выборы 2016 и 2024 годов. В 2020 году победу одержал Джо Байден, однако Трамп не признал поражение и продолжил заявлять о фальсификациях в пользу демократов.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Иран в намеренном затягивании конфликта с Вашингтоном. В интервью критикуемого им Fox News он высказал мнение, что Тегеран рассчитывает на возвращение демократов к власти в США. По версии американского президента, иранские власти надеются при таком исходе получить возможность создать ядерное оружие. Сам Трамп заявил, что не допустит появления у Ирана такого вооружения.