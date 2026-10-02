Трамп стал рекордсменом по числу появлений на обложках журнала Time

Президент США Дональд Трамп установил рекорд журнала Time по числу появлений на его обложке. Выпуск с новым интервью американского лидера стал для него 56-м — таким образом, он обошёл Ричарда Никсона, который удерживал рекорд более 50 лет. Об этом сообщает главный редактор журнала Сэм Джейкобс.

Первая обложка Time с Трампом вышла в 1989 году. Тогда журнал представил его как символ стремления эпохи к роскоши. За последующие десятилетия республиканец появлялся на обложках в связи с президентскими кампаниями, победой на выборах, двумя импичментами, событиями 6 января 2021 года, возвращением в Белый дом и внешней политикой его администрации. Над образами Трампа для журнала работали более 20 художников и фотографов.

Сам президент давно следит за количеством своих появлений на обложке. В начале первого срока он говорил сотрудникам органов национальной безопасности, что уже тогда, по его подсчётам, установил рекорд. В 2025 году ему подарили подборку прежних обложек Time, которую он захотел забрать с собой. При этом хозяин Белого дома утверждает, что далеко не все обложки ему нравились. Во время нынешнего интервью он заявил, что из предыдущих 55 выпусков одобрил только 17.

Новая обложка вышла после интервью с президентом, посвящённого его второму сроку, войне с Ираном, предстоящим промежуточным выборам и изменениям в Белом доме.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не исключают возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре. На прямой вопрос о том, могут ли удары последовать после голосования, глава Белого дома заявил коротко, но ясно: «Возможно». Президент также вновь заявил о наличии у Штатов солидного арсенала.