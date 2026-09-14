Американский «зонтик» прохудился: Страны Персидского залива перестали верить гарантиям США

Страны Персидского залива после войны вокруг Ирана пришли к выводу, что американский «зонтик» безопасности больше нельзя считать надёжным. Об этом пишет Time со ссылкой на чиновников государств региона.

По данным журнала, представители стран Персидского залива сходятся в трёх основных выводах. Иран по-прежнему воспринимается ими как долгосрочная угроза, гарантии безопасности со стороны США утратили прежнюю надёжность, а сохранение стабильности в регионе превратилось в экзистенциальную задачу.

Особое недовольство арабских государств вызвало решение президента США Дональда Трампа вступить в войну против Ирана, несмотря на возражения партнёров Вашингтона в регионе. В странах Залива опасались последствий такого сценария для собственной безопасности и экономики.

Как отмечает Time, после начала боевых действий удары затронули инфраструктуру сразу нескольких государств региона. В результате у арабских партнёров Вашингтона усилилось ощущение, что их втянули в конфликт, не обеспечив при этом необходимого уровня защиты.

При этом речь пока не идёт о полном отказе стран Персидского залива от сотрудничества с Соединёнными Штатами. Произошедшее, однако, заставляет их пересматривать прежнюю модель безопасности и искать возможности снизить зависимость от Вашингтона.

Ранее Life.ru писал, что Иран и Оман согласовали новые маршруты для судов через Ормузский пролив. При этом договорённость сама по себе не предусматривает полного открытия пролива: Тегеран связывает это с выполнением отдельных условий американской стороной.