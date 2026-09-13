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Регион
Опубликовано 13 сентября, 20:30

Переговоры глав МИД стран Персидского залива и Ирана 14 сентября перенесены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AustralianCamera

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AustralianCamera

Запланированную на 14 сентября в Омане встречу министров иностранных дел Ирана и стран региона Персидского залива перенесли на более поздний срок. Об этом сообщил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

«В интересах достижения консенсуса региональная встреча, запланированная на завтра в Салале, была перенесена», — написал аль-Бусаиди в соцсети X. Новую дату переговоров пока не назвали.

МИД Ирана также сообщил, что решение было согласовано Тегераном и Маскатом. По данным иранской стороны, перенести мероприятие попросили некоторые государства региона.

На встрече планировалось обсудить региональную повестку и итоги переговоров Ирана с Оманом по безопасному коммерческому судоходству через Ормузский пролив. Ранее стороны согласовали рамочный подход к временным маршрутам для судов и продолжению переговоров о режиме навигации. Переговоры проходят на фоне серьёзных перебоев с судоходством через Ормузский пролив после начала конфликта США и Ирана в конце февраля. Движение через стратегический морской маршрут остаётся резко ограниченным.

Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива
Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива

Ранее Life.ru писал, что Иран и Оман согласовали новые маршруты для судов через Ормузский пролив. При этом договорённость сама по себе не предусматривает полного открытия пролива: Тегеран связывает это с выполнением отдельных условий американской стороной.

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Виталий Приходько
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