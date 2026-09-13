Переговоры глав МИД стран Персидского залива и Ирана 14 сентября перенесены

Запланированную на 14 сентября в Омане встречу министров иностранных дел Ирана и стран региона Персидского залива перенесли на более поздний срок. Об этом сообщил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

«В интересах достижения консенсуса региональная встреча, запланированная на завтра в Салале, была перенесена», — написал аль-Бусаиди в соцсети X. Новую дату переговоров пока не назвали.

МИД Ирана также сообщил, что решение было согласовано Тегераном и Маскатом. По данным иранской стороны, перенести мероприятие попросили некоторые государства региона.

На встрече планировалось обсудить региональную повестку и итоги переговоров Ирана с Оманом по безопасному коммерческому судоходству через Ормузский пролив. Ранее стороны согласовали рамочный подход к временным маршрутам для судов и продолжению переговоров о режиме навигации. Переговоры проходят на фоне серьёзных перебоев с судоходством через Ормузский пролив после начала конфликта США и Ирана в конце февраля. Движение через стратегический морской маршрут остаётся резко ограниченным.

Ранее Life.ru писал, что Иран и Оман согласовали новые маршруты для судов через Ормузский пролив. При этом договорённость сама по себе не предусматривает полного открытия пролива: Тегеран связывает это с выполнением отдельных условий американской стороной.