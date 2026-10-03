В МИД Белоруссии заявили о подготовке встречи Лукашенко и Трампа

Минск предпринимает шаги для организации встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков в интервью РИА «Новости».

«Мы действительно рассматриваем встречу президентов в практической плоскости, и для этого предпринимаются соответствующие шаги», — сказал министр на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Конкретные дата и место возможных переговоров пока не назывались. Контакты Минска и Вашингтона в 2026 году заметно активизировались. Трамп приглашал Лукашенко к участию в Совете мира.

Сам белорусский лидер ранее заявлял, что встреча с республиканцем могла бы быть полезна Белоруссии, однако подчёркивал, что рассчитывает на практический результат переговоров, а не на формальный контакт.

Ранее Александр Лукашенко назвал себя трампистом и заявил, что поддерживал Дональда Трампа на выборах, несмотря на критику отдельных решений американского лидера. Белорусский лидер добавил, что благодарен Трампу за то, что тот, по его мнению, открыто продемонстрировал подход Вашингтона к международной политике. При этом Лукашенко обратил внимание на переменчивость решений президента США, охарактеризовав её словами «утром — одно, вечером — другое».