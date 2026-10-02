Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя трампистом и заявил, что поддерживал Дональда Трампа на выборах, несмотря на критику отдельных решений американского лидера. Об этом он сказал на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.

«Я, как часто это говорю, трампист. Я Трампа поддерживал, уверен, что и многие из вас поддерживали его на выборах. Да, в открытую критикую, с американцами ведя переговоры, прямо им говорю о своей позиции», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что благодарен Трампу за то, что тот, по его мнению, открыто продемонстрировал подход Вашингтона к международной политике. При этом Лукашенко обратил внимание на переменчивость решений президента США, охарактеризовав её словами «утром — одно, вечером — другое».

В качестве примеров Лукашенко привёл позицию Трампа по Венесуэле, Кубе и Гренландии. По его словам, американский президент не скрывает мотивов своих действий за дипломатическими формулировками и прямо говорит об экономических интересах и вопросах безопасности.

«Мы увидели реальное лицо западной политики, западной дипломатии, и прежде всего США. Исходя из этого вы, видя их политику, делайте для себя выводы», — сказал президент Белоруссии.

Ранее Life.ru писал, что Лукашенко готов встретиться с Трампом, но не «в виде декорации». Тогда белорусский лидер подчёркивал, что встреча должна завершиться практическими договорённостями.