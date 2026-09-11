Лукашенко готов встретиться с Трампом, но не «в виде декорации»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов лично встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, но только при условии, что переговоры принесут конкретный результат. Участвовать во встрече исключительно «в виде декорации» белорусский лидер не намерен, передаёт БелТА.

Говоря о возможной работе в формате Совета мира по Газе, Лукашенко подчеркнул, что Минск готов подключиться к взаимодействию, однако простого присутствия на мероприятиях ему недостаточно.

«Хорошо, давайте вместе. Только не подыгрывать там — в виде декорации. Это для меня не годится. Я прямо им говорю, что для этого я не готов встречаться с Дональдом Трампом», — заявил президент Белоруссии.

При этом Лукашенко признал, что личные переговоры с хозяином Белого дома могли бы быть полезны для его страны. Однако, по его словам, встреча должна закончиться практическими договорённостями.

«Чтобы с ним встретиться — это хорошо. Очень для Беларуси было бы полезно. Надо понимать: встретились, а что [дальше]? Поздоровались и разъехались?» — сказал белорусский лидер.

Одновременно Лукашенко подтвердил готовность Минска договариваться с Вашингтоном по более широкой повестке.

«Мы и к малой, и к большой сделке готовы», — подчеркнул он.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп предлагал Лукашенко встретиться во Флориде и обсудить «большую сделку» между США и Белоруссией. По словам белорусского лидера, предложение о личной встрече американская сторона передала ему в ходе очередного раунда контактов.