Дешевле, чем у Канады: Трамп анонсировал «масштабную» сделку с Белоруссией по калию

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон работает над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Белоруссии. Об этом он написал в Truth Social.

По его словам, Соединённые Штаты рассчитывают получить продукцию по цене заметно ниже той, которую сейчас платит канадским поставщикам. Американский лидер назвал такую перспективу хорошей новостью для фермеров и скотоводов. Других условий возможного соглашения он не раскрыл.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у страны нет свободных объёмов калийных удобрений для поставок на западные рынки. По его словам, вся доступная продукция уже распределена по контрактам. Лукашенко отметил, что даже при желании отправить калий на другие, западные рынки сделать это не получится — всё законтрактовано. По его словам, на фоне экономических ограничений со стороны Запада Минск продолжает переориентировать товарные потоки на восток.