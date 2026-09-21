«Всё законтрактовано»: Лукашенко заявил об отсутствии свободного калия для Запада

Белоруссия сейчас не располагает свободными объёмами калийных удобрений для поставок на западные рынки — вся доступная продукция уже распределена по контрактам. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Мы даже если бы захотели поставить калий куда-то на другие, западные рынки, просто этих объёмов нет — всё законтрактовано», — сказал белорусский лидер.

По его словам, на фоне экономических ограничений со стороны западных стран Минск продолжает переориентировать товарные потоки на восток. Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский уточнил, что на это направление сейчас приходится 85% белорусского экспорта и импорта.

Лукашенко также напомнил о переговорах с Соединёнными Штатами. Ранее Белоруссия начала поставлять калийные удобрения американским покупателям, однако крупные партии отправить туда пока не может из-за уже заключённых контрактов на 2026 год.

Ранее Life.ru сообщал, что Лукашенко заявил о начале поставок белорусского калия в США. Тогда он также предупреждал, что основные объёмы продукции уже распределены между действующими покупателями.