Иран объявил Королевский военно-морской флот и Королевские военно-воздушные силы Великобритании террористическими организациями. Британскую службу внешней разведки MI6 Тегеран признал враждебной структурой. Об этом говорится в заявлении иранского МИД, опубликованном агентством IRNA.

Решение принято Высшим советом национальной безопасности Исламской Республики в качестве ответной меры на действия Лондона. Новые ограничения вступили в силу 1 ноября, сразу после публикации официального сообщения.

В отношении MI6 теперь применяется иранский закон об ужесточении наказаний за шпионаж и сотрудничество с государствами, которые Тегеран считает враждебными. Британские ВМС и ВВС подпадают под законодательство об ответных мерах на признание США Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Свои действия иранские власти объяснили участием Великобритании в американо-израильской военной кампании против Исламской Республики. По утверждению МИД Ирана, Лондон предоставлял военные базы, инфраструктуру и логистическую поддержку для проведения операций против Тегерана.

Ещё одним поводом стало решение британского правительства в июле 2026 года распространить на КСИР действие закона о государственных угрозах. Как уточняло МВД Великобритании, иранское формирование получило статус организации, представляющей угрозу национальной безопасности страны. Этот правовой механизм отличается от признания террористической организацией.

Иранский МИД назвал принятые решения соответствующими принципу взаимности в международных отношениях. В Тегеране подчеркнули, что ответственность за возможные последствия этих шагов возлагают на британское правительство.

Ранее Life.ru сообщал о предъявлении обвинений двум британцам по делу об инциденте возле авиабазы Фэрфорд. Британские правоохранители заподозрили одного из фигурантов в содействии иностранной разведке, предположительно связанной с Ираном. По версии прокуратуры, участники группы получили указание доставить к военному объекту автомобили с ёмкостями бензина. При обследовании машин взрывных устройств не обнаружили. Тегеран отрицает причастность к произошедшему.