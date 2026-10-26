Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Франция, Германия и Великобритания с марта 2022 года добивались эскалации в Совете управляющих МАГАТЭ и тем самым подготовили почву для ударов США и Израиля по Ирану. Так дипломат отреагировал на публикацию Tehran Times о противоречиях в позиции европейских стран.

«Официальные представители Тегерана очень мягки и вежливы. Они закрывают глаза на то, что с марта 2022 года E3 (Франция, Германия и Великобритания) неизменно стремились к эскалации в Совете управляющих МАГАТЭ и по сути подготовили почву для агрессии США и Израиля против Ирана», — утверждает Ульянов.

Tehran Times обратила внимание на изменение риторики Берлина. В июне 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя израильские удары по Ирану, назвал их «грязной работой, которую Израиль делает за всех нас». В октябре 2026 года глава МИД Германии и министры других европейских стран уже выступили с предупреждениями о дальнейшей эскалации и призвали сдерживать напряжённость.